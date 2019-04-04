اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات: أموال الصندوق البلدي المستقل حق للبلديات

أكد اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في ​لبنان​، في بيان، أن "أموال الصندوق البلدي المستقل هي حق للبلديات وليس منة من أحد، وان هذه الاموال تستوفيها ​الدولة اللبنانية​ لصالح البلديات وتبقى أمانة في خزينتها وتوزع سنوياً على هذه البلديات"، مشيراً إلى أنه "عد مرور عاميْ 2017 و 2018 وها نحن بدأنا في الربع الثاني من العام 2019 لم تدفع هذه الحقوق للبلديات لغاية اليوم".

وطالب الإتحاد "بضرورة دفع هذه المستحقات للبلديات كي تستطيع القيام بواجباتها الانمائية والادارية، واهمها دفع رواتب ​العمال​ و الاجراء لديها، خصوصاً بعد توقيع مرسوم صرف هذه المستحقات عن العام 2017 من قبل وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ وتوقيعه ايضاً من قبل رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وإحالته الى مقام ​رئاسة الجمهورية​ للتوقيع والاصدار"، متمنياً على "​رئيس الجمهورية​ وهو الاب ​الراعي​ والحاضن لكل اللبنانين و المؤسسات ونوجه له صرخة حق ووجع باسم كل العاملين في البلديات وباسم اتحاد نقابات عمال و مستخدمي البلديات في لبنان لتوقيع هذا المرسوم ونشره في ​الجريدة الرسمية​ اليوم قبل الغد، وكل يوم تأخير سيزيد من حالة الضيق والوجع لدى جميع العاملين في البلديات".

وأكد الإتحاد أنه "ؤيد الدعوة الى الاضراب والتظاهر في ​ساحة رياض الصلح​ يوم الاثنين الواقع فيه 8/4/2019 لأجل رفع الصوت واسماعه لمن هو المعني بسماعه من اجل الوصول الى هذه الحقوق المشروعة".