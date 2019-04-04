بوتين: أفراد جيشنا هم من وجدوا رفات الجندي الإسرائيلي بالتنسيق مع السوريين

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "أفراد ​الجيش الروسي​ هم من وجدوا رفات الجندي الإسرائيلي زاخاري باوميل في ​سوريا​ بالتنسيق مع السوريين". وخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في ​موسكو​، لفت إلى أن "رفاة الرقيب باوميل ستنقل اليوم إلى إسرائيل برفقة نتانياهو". وكان المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ قد أعلن أن بلاده استعادت رفات باوميل الذي فقد في مواجهة مع ​الجيش السوري​ عند اجتياحها ل​لبنان​ سنة 1982، مشيراً إلى أن جنديين آخرين شاركا في نفس "معركة السلطان يعقوب" في سهل ​البقاع​ لا يزالان مفقودين.

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