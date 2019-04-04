خارجية روسيا: روسيا سترد عسكريا في الوقت المناسب لمواجهة أي تهديد ضدها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن "روسيا سترد عسكريا في الوقت المناسب لمواجهة أي تهديد ضدها".
وحول التصريحات الأميركية بشأن شراء تركيا منظومة صواريخ "إس-400"، لفتت الخارجية الروسية إلى أن "الولايات المتحدة لا تترد في اختيار وسائل الضغط".
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