خارجية روسيا: روسيا سترد عسكريا في الوقت المناسب لمواجهة أي تهديد ضدها

أعلنت وزارة ​الخارجية الروسية​، في بيان، أن "​روسيا​ سترد عسكريا في الوقت المناسب لمواجهة أي تهديد ضدها".

وحول التصريحات الأميركية بشأن شراء ​تركيا​ منظومة ​صواريخ​ "إس-400"، لفتت الخارجية الروسية إلى أن "​الولايات المتحدة​ لا تترد في اختيار وسائل الضغط".