النشرة: الصليب الاحمر سلم مخابرات الجيش لبنانية عادت من اسرائيل

علمت "​النشرة​" من مصادر موثوقة ان ​الصليب الاحمر​ سلم المدعوة "ف.س.أ" من منطقة حاصبيا الى ​مخابرات الجيش اللبناني​ في معبر الناقورة بعد تسلمها من الجانب ال​اسرائيل​ي، وكانت المدعوة قد دخلت اسرائيل في ثمانينات القرن الماضي.

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