تحصين 400 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع محافظات الجمهورية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وحسب بيان، الخميس، أوضح التقرير تحصين 411869 رأس ماشية بينها "92684 أبقار، 16600 أغنام، و1321 ماعز خلال ثلاثة أيام.

وناشد الوزير جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بالأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.