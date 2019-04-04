نائب وزير الإسكان تشارك في حلقة نقاشية ينظمها البنك الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، ورئيس وحدة إدارة المشروعات، في حلقة نقاشية بعنوان: "الإدارة المستدامة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي"، بأسبوع المياه الذي ينظمه البنك الدولي بمقره بواشنطن، بحضور عدد من مسئولي وخبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بعدة دول مختلفة.

وأكدت نائب وزير الإسكان، في كلمتها، حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الخميس، أن آلية تنفيذ البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية، المُنفَذ حاليا، تعتبر نموذجاً جديدا يتم تطبيقه لأول مرة في جمهورية مصر العربية، ويجرى الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج، وهذه الآلية مبنية على 6 مؤشرات مرتبطة بالتمويل، وهي: المؤشر الأول المتمثل في توصيل خدمة الصرف الصحي لـ 167 ألف وحدة سكنية جديدة، وخدمتها بنظام صرف صحي فعال في المناطق الريفية، بشرط أن يكون منها 10% على الأقل في العزب والتوابع.

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وأشارت إلى أن المؤشر الثاني هو إجراء تحويلات سنوية للتمويل مقابل الأداء لشركات مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً للمتطلبات التي تم إنجازها بالعام السابق، وهذين المؤشرين مرتبطين بالمحور الأول في أهداف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وهو توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي.

وأضافت أن المؤشر الثالث يتمثل في وضع خطة لتحسين أداء الشركات مع إجراء تقييم سنوي للتأكد من تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه بالخطة، وهو مرتبط بالمحور الثاني في أهداف البرنامج، وهو تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بما يضمن استدامة الخدمة المُقدمة بعد الانتهاء من المشروع.

أما المؤشر الرابع، فأوضحت أنه يتمثل في إعداد واعتماد هيكل تعريفة جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي تسمح باستعادة تكاليف التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد لضمان استدامة الخدمة وتقليل الأعباء المالية على الدولة، ويتمثل المؤشر الخامس في إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) مع وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمؤشر السادس في إعداد واعتماد إجراءات قياسية موحدة للحصول على الأراضي في إطار البرنامج القومي للصرف الصحي في المناطق الريفية، وهذه المؤشرات الـ3 مرتبطة بالمحور الثالث في أهداف البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية، وهو تعزيز الإطار القومي لقطاع المياه والصرف الصحي.