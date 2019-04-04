ذبحته وفصلت رأسه بسكين مطبخ.. مفاجآت جديدة في جريمة "عشيق الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

رحلة هروب لم تدم طويلا، ملاحقات ومداهمات أمنية على مدار الساعة أجبرت زوجان على إعلان "الراية البيضا" وتسليم نفسهما إلى رجال الشرطة، وأقرا بجريمتهما التي هزت منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة نهاية الشهر الماضي عندما قتلا صاحب محل سوبر ماركت بالاشتراك مع شقيقة الزوجة.

7 أيام حاولت خلالها "س" 33 سنة وزوجها "م" الهروب من ملاحقات الشرطة بعد هروبهما إلى محافظة سوهاج، لكن خطة أمنية محكمة وضعها العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال بالتنسيق مع الأمن العام وأمن سوهاج اضطرت الزوجان للحضور لقسم شرطة طما.

مصدر أمني مسؤول مطلع على التحقيقات -رفض نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام- وصف الملاحقات الأمنية طوال الأيام الماضية بقوله "إحنا مسبناش مكان ممكن يترددوا عليه إلا وداهمناه ضيقنا الحصار عليهم لحد ما سلموا نفسهم" لافتا إلى استمرار الجهود لضبط المتهم الثالث الهارب.

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عقب ترحيل المتهمين إلى الجيزة بقيادة النقيب طاهر صالح معاون مباحث الوراق، كشفت الزوجة عن مفاجآت جديدة عن الجريمة خلال التحقيقات التي جرت معها تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة.

وقالت صاحبة الـ 33 سنة إنها استدرجت المجني عليه "أحمد" إلى شقتها بشارع معهد الأبحاث بزعم إنهاء الخلافات التي نشبت بينهما مؤخرا، وحضر العشيق مستغلا غياب أبنائها في المدرسة، ولدى دخولهما غرفة النوم لممارسة الرزيلة باغتته بطعنة نافذة في الرقبة سقط على إثرها جثة غارقا في دمائه.

أضافت المتهمة إن زوجها وشقيقها كانا رفقتها في الشقة أثناء ارتكابه الجريمة، مشيرة إلى أنها لم تكتف بقتل عشيقها وشرعت في فصل رأسه عن جسده بواسطة سكاكين المطبخ، ثم وضعوا الرأس في حقيبة والجسد في كرتونة كبيرة الحجم، وفروا هاربين.