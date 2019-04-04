انطلاق أعمال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

انطلقت صباح اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب وذلك بحضور الوزراء المعنيين ومن يمثلونهم في الدول العربية ومشاركة السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية.

ويناقش الاجتماع اثنين من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية وهما الأمن الغذائي والأمن المائي.

كما يبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والزراعة بين الدول العربية.