24 أبريل.. إعادة محاكمة 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 24 أبريل المقبل لنظر محاكمة 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، بعدما قضت محكمة النقض في وقت سابق بإعادة محاكمتهم من جديد.

ومن المقرر أن يحاكم المتهمون أمام الدائرة 30 برئاسة المستشار المستشار محمد السعيد الشربيني، في معهد أمناء الشرطة بطرة.

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وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، (أول درجة) قضت في 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.