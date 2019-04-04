الشرطة تضبط مخالفات بالجملة داخل 3 منشآت طبية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مُكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة؛ للتفتيش البيئي على عدد من المنشآت الصحية، والتأكد من التزامهم بكافة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية ومنظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

أسفرت جهود الحملة في يومها الأول عن المرور والتفتيش على 3 منشآت طبية بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتبين

عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط من الجهة الإدارية المختصة، وعدم وجود سجل للمواد والنفايات الخطرة، وعدم وجود ترخيص تداول للمخلفات والنفايات الخطرة.

كما تم ضبط مخالفات مختلفة منها عدم وجود سجل الحالة البيئية، وعدم توفير مهمات الوقاية والسلامة للعاملين وعدم تخصيص مكان لتجميع النفايات الخطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.