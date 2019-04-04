محلل سياسيى جزائري لـ "اخر خبراونلاين" ..الحراك الشعبي يرفض عبد القادر بن صالح وهكذا سيتم...

قال المحلل السياسي و الاكاديمي الجزائري عبد الرحمان شريط ان الحراك الشعبي اعلن رفضه لرئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح الذي سيتولى بحكم القانون والدستور منصب الرئاسة الى حين اجراء الانتخابات باعتباره جزء من المنظومة القديمة التي وصفها الجيش " بالعصابة"

و اضاف شريط في تصريح لاخر خبر اونلاين ان بروز عبد القادر بن صالح هو استجابة دستورية وهو اداة مرحلية لتجاوز هذه الاشكالية و اضاف ان بقاءه هو بقاء مؤقت ، مشددا ان الحراك الشعبي يراقب التغيرات عن كثب.

واكد شريط ان الحوار بين المؤسسة العسكرية و السياسية من جهة و الحراك الشعبي سينتج حلولا جزائرية