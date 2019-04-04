عبر الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأن اعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه، الإستقالة يشكل “بداية لمرحلة جديدة من عملية الانتقال السياسي” في البلاد. وأشار متحدث باسم الاتحاد، في رد على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الاربعاء، إلى أن بروكسل ستستمر في تشجيع الجزائريين على العمل من أجل البحث عن مخرج ديمقراطي وسلمي. وقال: “يجب أن يتسم العمل بروح من التعاون والحوار”.

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كانت هذه تفاصيل خبر في اول رد فعل للاتحاد الاوروبي .. استقالة بوتفليقة بداية مرحلة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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