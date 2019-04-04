الارشيف / اخبار العالم

اندلاع حريق بالمطار الرئيسي في كينيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قالت هيئة المطارات الكينية إن حريقًا اندلع في إحدى صالات المغادرة بالمطار الرئيسي في العاصمة نيروبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الهيئة الكينية، في بيان، إنه تم إغلاق إحدى صالات المغادرة في

مطار جومو كينياتا، بالعاصمة نيروبي، بسبب اندلاع حريق، نجم عن حدوث خلل في نظام نقل الأمتعة، وقامت السلطات بإجلاء المسافرين والموظفين.
ولفتت هيئة المطارات إلى أن الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات، مضيفة: "جرى إجلاء جميع المسافرين والموظفين من المبنى بسلام وتمكن فريق الإطفاء بالمطار من احتواء الحريق".
وأضافت السلطات أنه تم نقل رحلات الطيران من الصالة المتضررة إلى إحدى الصالات المجاورة؛ حتى يتم إعادة فتحها مرة أخرى.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق بالمطار الرئيسي في كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا