اندلاع حريق بالمطار الرئيسي في كينيا

قالت هيئة المطارات الكينية إن حريقًا اندلع في إحدى صالات المغادرة بالمطار الرئيسي في العاصمة نيروبي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الهيئة الكينية، في بيان، إنه تم إغلاق إحدى صالات المغادرة في
ولفتت هيئة المطارات إلى أن الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات، مضيفة: "جرى إجلاء جميع المسافرين والموظفين من المبنى بسلام وتمكن فريق الإطفاء بالمطار من احتواء الحريق".
وأضافت السلطات أنه تم نقل رحلات الطيران من الصالة المتضررة إلى إحدى الصالات المجاورة؛ حتى يتم إعادة فتحها مرة أخرى.
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