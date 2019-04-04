بالصور.. العزازي يتفقد لجان اختبار جدة والرياض

تفقد الأستاذ الدكتور أشرف العزازي، المستشار الثقافي المصري، ورئيس البعثة التعليمية لدى المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء 3 /4 /2019، مقار لجان الامتحانات في جدة، التي تضم قرابة 7500 طالب وطالبة، بعد قيامه بمتابعة وتفقد لجان الامتحان بمدينة الرياض.



حيث تفقد لجان المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية واستمع للطلاب، واطمئن عليهم وأشاد سيادته بالتنظيم الجيد، وبتوفير كافة سبل الراحة والمساعدة، بما يعين الطلاب على أداء الامتحانات

في هدوء وسلاسة، وذلك رغم ضخامة الأعداد المتواجدة في مقر لجنة الامتحانات، وأضاف أن الاستعداد المبكر للامتحانات من قبل المكتب الثقافي المصري مع أولياء الأمور، سهم في توفير أجواء من الهدوء واليسر للطلاب وذويهم، إضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمكتب الذي وفر لأولياء الأمور والطلاب كثيرا من الخدمات العديدة والسريعة والردودالفورية.



كما أضاف سيادته إلى أنه في تواصل دائم مع أولياء الأمور سواء بصفته الشخصية، أو عن طريق الهاتف، أو عن طريق فريق العمل الذى يعمل تحت قيادته، وأنه دائم التواصل مع وزارة التربية والتعليم المصرية لتوصيل كافة شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بالامتحانات، أو صعوبتها أو ما شابه ذلك لحلها.



كما أشار العزازي إلى أن المملكة العربية السعودية تضم العدد الأكبر من الطلاب المصريين عبر العالم، وأضاف أن امتحانات هذا العام في حدود 33 ألف طالب وطالبة في 18 مدينة سعودية و36 لجنة عامة.