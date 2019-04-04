الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة، اليوم الخميس، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين بمنطقة السوادنية شمال غرب قطاع غزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
المراكب، وهي على بعد ميلين من الشاطئ، ما اضطر الصيادين للعودة إلى الشاطئ، فيما يجري التحقق من وجود إصابات.
وقال شهود عيان إن الزوارق الحربية أطلقت قذائف عدة أيضًا صوب
وفند صيادون ادعاءات الاحتلال السماح لهم بالصيد
يذكر أنه، بحسب اتفاقية التهدئة، يسمح للصيادين في منطقة السوادنية بالدخول ستة أميال فقط.
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