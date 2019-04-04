الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار بكثافة، اليوم الخميس، صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين بمنطقة السوادنية شمال غرب قطاع غزة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال شهود عيان إن الزوارق الحربية أطلقت قذائف عدة أيضًا صوب

المراكب، وهي على بعد ميلين من الشاطئ، ما اضطر الصيادين للعودة إلى الشاطئ، فيما يجري التحقق من وجود إصابات.



وفند صيادون ادعاءات الاحتلال السماح لهم بالصيد

في مساحة 6 أميال بحرية شمال غزة، مؤكدين أن بحرية الاحتلال تقوم بمطاردتهم وملاحقتهم بإطلاق النار عليهم وعلى مراكبهم، على بعد 3 أميال في بحر مدينة غزة، وتمنعهم من الصيد.



يذكر أنه، بحسب اتفاقية التهدئة، يسمح للصيادين في منطقة السوادنية بالدخول ستة أميال فقط.

