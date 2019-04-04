الجيش الليبي يدخل غريان جنوب طرابلس.. وحكومة الوفاق تُعلن النفير العام

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، أن الجيش الوطني الليبي (المسيطر على المنطقة الشرقية) بقيادة المشير خليفة حفتر، دخل مدينة غريان جنوب طرابلس، في وقت أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر المواجهة في ليبيا، داعيا إلى الهدوء.
التطورات الميدانية تأتي بعد بيان لرئيس المجلس الرئاسي (المُسيطر على طرابلس) فايز السراج أعلن خلاله النفير العام، واستعداد قواته للدفاع عن العاصمة، بعد اقتراب كتائب الجيش الليبي منها".
ونقل عن مصادر ليبية قولها: إن "هذه
من جانبه، قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي فتحي باش، إن
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وصل، أمس الأربعاء، طرابلس، في أول زيارة له منذ توليه منصبه في عام 2016.
وكانت اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش الليبي، وأخرى تابعة لحكومة الوفاق، في بلدة الأصابعة، على بعد نحو 120 كيلومترا عن طرابلس.
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