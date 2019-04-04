كازاخستان: المبعوث الأممي إلى سوريا يرغب في المشاركة في محادثات نورسلطان المقبلة

قال نائب وزير الخارجية الكازاخي، مختار تليوبيردي: "إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أعرب عن رغبته في المشاركة في مفاوضات (نور سلطان) المقبلة بشأن الأزمة السورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال تليوبيردي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، "هذا يتوقف على الدول الضامنة، لكنني كنت أخيرًا في

بروكسل في المؤتمر الذي عقد حول سوريا، الذي نظمته الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، وأعرب المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا عن رغبته في المشاركة في عملية أستانا، وهو شيء ليس مستبعدًا، بالطبع".



يذكر أن الخارجية الكازاخية كانت أعلنت أن الجولة

المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا من المقرر أن تجرى يومي 25 و26 أبريل الجاري في نور السلطان.



واحتضنت العاصمة الكازاخية جولات عدة من مباحثات أستانا حول سوريا، بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

