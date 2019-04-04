تايلاند: إعادة فرز الأصوات وإجراء انتخابات جديدة ببعض المناطق

أمرت لجنة الانتخابات في تايلاند، اليوم الخميس، بإعادة فرز الأصوات، وإجراء انتخابات جديدة في بعض مراكز الاقتراع، عقب اكتشاف مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد الشهر الماضي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت اللجنة، في بيان، إنها أمرت بإعادة فرز الأصوات في مركزي اقتراع

بإقليم "خون كاين"، وإجراء انتخابات جديدة في ستة مراكز أخرى بأقاليم "لامبانغ"، و"ياسوثون"، و"فيتشابون"، و"فيتسانولوك"، إضافة إلى العاصمة "بانكوك"، وذلك بسبب عدم تطابق عدد أصوات الناخبين مع عدد بطاقات الاقتراع.



وأضافت اللجنة أنه سيتم في وقت لاحق

تحديد موعد إجراء الانتخابات الجديدة، إلا أنه من المحتمل أن يتم إجراؤها عقب عطلة العام الجديد في تايلاند في منتصف الشهر الجاري.



يشار إلى أن النتائج غير الرسمية للانتخابات العامة في تايلاند أظهرت فوز حزب "بالانج براشارات" الذي يحظى بدعم الجيش؛ وذلك دون الإعلان عن عدد المقاعد التي فاز بها، حيث من المقرر إعلان النتائج النهائية رسميا الشهر المقبل.

