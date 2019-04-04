قالت هيئة المطارات الكينية إن إحدى صالات المغادرة في مطار جومو كينياتا بالعاصمة نيروبي تم إغلاقها، بعد أن أجبر حريق، نجم عن حدوث خلل في نظام نقل الأمتعة، السلطات على إجلاء المسافرين والموظفين.
وقالت هيئة المطارات في بيان إنه لم تقع أي إصابات في الحريق الذي اندلع أمس.
وأضافت: "جرى إجلاء جميع المسافرين والموظفين من المبنى بسلام وتمكن فريق الإطفاء بالمطار من احتواء الحريق".
ولم تذكر الهيئة إن كان الحريق أدى لتعطل أي رحلات جوية، وقالت إن العمليات المتعلقة بالطيران في المبنى المتضرر نقلت إلى مبنى متاخم فيما تعمل السلطات على إعادة فتح المبنى.
وكانت حركة الطيران توقفت بالمطار في أغسطس عام 2013 نتيجة حريق آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في مطار كينيا الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.