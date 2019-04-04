الارشيف / اخبار العالم

اندلاع حريق في مطار كينيا الرئيسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت هيئة المطارات الكينية إن إحدى صالات المغادرة في مطار جومو كينياتا بالعاصمة نيروبي تم إغلاقها، بعد أن أجبر حريق، نجم عن حدوث خلل في نظام نقل الأمتعة، السلطات على إجلاء المسافرين والموظفين.

وقالت هيئة المطارات في بيان إنه لم تقع أي إصابات في الحريق الذي اندلع أمس.
وأضافت: "جرى إجلاء جميع المسافرين والموظفين من المبنى بسلام وتمكن فريق الإطفاء بالمطار من احتواء الحريق".
ولم تذكر الهيئة إن كان الحريق أدى لتعطل أي رحلات جوية، وقالت إن العمليات المتعلقة بالطيران في المبنى المتضرر نقلت إلى مبنى متاخم فيما تعمل السلطات على إعادة فتح المبنى.

وكانت حركة الطيران توقفت بالمطار في أغسطس عام 2013 نتيجة حريق آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في مطار كينيا الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا