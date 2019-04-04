اندلاع حريق في مطار كينيا الرئيسي

قالت هيئة المطارات الكينية إن إحدى صالات المغادرة في مطار جومو كينياتا بالعاصمة نيروبي تم إغلاقها، بعد أن أجبر حريق، نجم عن حدوث خلل في نظام نقل الأمتعة، السلطات على إجلاء المسافرين والموظفين.

وقالت هيئة المطارات في بيان إنه لم تقع أي إصابات في الحريق الذي اندلع أمس.

وأضافت: "جرى إجلاء جميع المسافرين والموظفين من المبنى بسلام وتمكن فريق الإطفاء بالمطار من احتواء الحريق".

ولم تذكر الهيئة إن كان الحريق أدى لتعطل أي رحلات جوية، وقالت إن العمليات المتعلقة بالطيران في المبنى المتضرر نقلت إلى مبنى متاخم فيما تعمل السلطات على إعادة فتح المبنى.

وكانت حركة الطيران توقفت بالمطار في أغسطس عام 2013 نتيجة حريق آخر.