كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مفخخة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في أجواء منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب البلاد، قبل أن تصل إلى هدفها .

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بأن الميليشيات قامت بتوجيه الطائرة المسيرة لاستهداف مواقع قوات العمالقة في الفازة، غرب التحيتا.

وأوضح، أن قوات العمالقة تمكنت من تفجير وإسقاط الطائرة المسيرة، وإفشال الميليشيات من الوصول لهدفها الذي تريد قصفه.

وأكد المركز، أن الطائرة المسيرة تحمل مواد شديدة الانفجار.

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وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخرا، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الثلاثاء، عن اعتراض طائرتين بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي من اليمن على مناطق مدنية في مدينة خميس مشيط بالأراضي السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إنه ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعادية فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنية نتج عنها إصابة ( 5 ) أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل وكذلك ( 4 ) مركبات.