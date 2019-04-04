كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن موقفها من تصريحات ستولتنبرج عن ستالين وهتلر و"داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الخميس، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الذي وضع الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين في صف واحد مع أدولف هتلر وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وقال غروشكو، في تعليق له للصحفيين بهذا الخصوص: "في النرويج، التي حررها الجيش الأحمر من الغزاة النازيين، احترق الكثيرون خجلاً أمس".

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وكان ستولتنبرغ قد وضع، أمس الأربعاء، متحدثاً في الكونغرس الأمريكي، تنظيم "داعش" الإرهابي، بزعيم النازية أدولف هتلر والزعيم السوفيتي، جوزيف ستالين، في صف واحد.

ولفت إلى أن "الحرية لها أعداء، وينبغي احتواءهم"، مشيرا إلى أنه "إذا لم ينجح الردع ، فينبغي القتال — كان من المستحيل إيقاف هتلر عن طريق الاحتجاجات السلمية، ولم يكن ممكن إعاقة ستالين بالكلمات، ولا هزيمة "داعش" بالحوار".

وكان الجيش الأحمر بدأ، في أكتوبر 1944، بعملية عسكرية أدت إلى تحرير شمال النرويج من الغزاة النازيين واستقبلوا النرويجيين الجنود السوفييت بحفاوة وبصدر مفتوح بعد ما عاشوا تحت وطأة الاحتلال الألماني النازي منذ أبريل عام 1940. وانسحبت القوات السوفيتية من النرويج بعد انتهاء الحرب.