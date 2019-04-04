كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الفنزويلية تلاحق جوايدو جنائيا بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الفنزويلية بدء الملاحقة الجنائية بحق رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو الذى أعلن نفسه مؤخرا رئيسا مؤقتا للبلاد وجاء هذا بعد أن قررت الجمعية التأسيسية الفنزويلية أمس رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وقال رئيس لجنة الشؤون القانونية فى الجمعية التأسيسية (البرلمان الجديد الموالى للرئيس الشرعى نيكولاس مادورو) خوليو سيربا، " إن القضية أصبحت الآن بيد المحكمة العليا والنيابة العامة، وأن علي جوايدو أن يدفع ثمن أفعاله كافة ، سيدفع ثمن خيانته العظمى".

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وأضاف سيربا - فى تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس - "القضاء سيتخذ قرارا بناء على الأدلة القائمة ، سيتمتع بحق للدفاع، وستتحقق العدالة".