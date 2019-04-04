كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من زيادة المواجهات المسلحة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه قلق بشأن مواجهة مسلحة كبرى في ليبيا، ويحث الفصائل المتحاربة على اللجوء إلى الحوار بدلاً من ذلك.

ونشر "جوتيريش"، على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أنه "قلق للغاية من الحركة العسكرية الجارية في ليبيا وخطر المواجهة".

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وأضاف: "لا يوجد حل عسكري. فقط الحوار الليبي يمكنه حل المشكلات الليبية".

جاءت تصريحات أنطونيو جوتيريش، في الوقت الذي دخلت فيه القوات الليبية الموالية لخليفة حفتر بلدة غريان، على بعد نحو 50 كيلومترًا أو 31 ميلًا جنوب العاصمة. وهي الأقرب إلى طرابلس التي وصل إليها مقاتلو حفتر في حملتهم غربًا من شرق البلاد.

ووصل جوتيريس إلى ليبيا يوم الأربعاء - وهو أول رئيس للأمم المتحدة يزورها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت وقتلت حاكم البلاد معمر القذافي في وقت لاحق.