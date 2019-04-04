كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مادورو يتهم المعارضة باستخدام فنزويلا لاختبارات أسلحة كهرومغناطيسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، المعارضين، باستخدام بلاده كأرض اختبار لاستراتيجية حرب جديدة وأنواع جديدة من الأسلحة.

وقال "مادورو": "إن فنزويلا تثبت للعالم أنها أرض اختبار لأسلحة حرب إلكترونية مغناطيسية جديدة واستراتيجية حرب جديدة، وهي ليست الغزو المباشر للقصف بالقنابل، بل قصف الخدمات العامة الحيوية".

ووفقًا لكاراكاس، تحاول الولايات المتحدة زعزعة استقرار الوضع في البلاد عن طريق التخريب، بينما تمول أيضًا المعارضة المناهضة للحكومة، والتي وصفها الرئيس نيكولاس مادورو، بأنها "الأسوأ" و"الأكثر إجرامية" في 20 عامًا.