كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا تعلن أول تقرير لها حول الطائرة المنكوبة وتوجه دعوة إلى بوينغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة النقل الإثيوبية اليوم الخميس، تقرير جديدا بشأن طائرة بوينج المنكوبة.

وقالت الوزيرة إن الطائرة كانت في حالة جيدة قبل الإقلاع، وإن الطائرة أقلعت بشكل سليم، حسب "رويترز".

وأكدت الوزيرة أن التحقيقات الأولية تؤكد أن طائرة بوينغ كانت صالحة للملاحة الجوية.

وتابعت الوزيرة الإثيوبية أن قائد الطائرة تلقى تعليمات واضحة للتحكم بمسارها.

وأشارت الوزيرة إلى أنها تتوقع انتهاء التحقيق بحادثة طائرة بوينغ خلال عام.

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التحقيق الأولي بحادثة سقوط الطائرة الإثيوبية يدعو شركة بوينغ المصنّعة لإعادة النظر بجهاز التحكّم.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 بعد فترة قصيرة من إقلاعها من أديس أبابا، مما أدى إلى مقتل 157 شخصا، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينغ بعد تحطم طائرة قبالة إندونيسيا في أكتوبر كان على متنها 189 شخصا.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل بوينغ 737 ماكس من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من طراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.

وأثارت أوجه الشبه بين الواقعتين ذعر الركاب في جميع أنحاء العالم، وتسببت في خسارة أسهم الشركة 26 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن معلومات جديدة تم استقاؤها من حطام الطائرة وبيانات منقحة بشأن مسار الرحلة تشير إلى بعض التشابه بين الكارثتين.