كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات القتلى والجرحى فى حادث مروري بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح فى حادث مرورى وقع الأربعاء فى شمال غرب المغرب، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحليّة فى إقليم القنيطرة، أنّ الحادث وقع فى مولاى بوسلهام (140 كلم شمال الرباط) إثر "اصطدام شاحنة بسيارة كانت تقلّ عمّالاً بالمجال الفلاحى".

Advertisements

وأضافت أنّ الحادث أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح "متفاوتة الخطورة" نقلوا على إثرها إلى "المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة والعرائش والمستشفى المحلى بسوق الأربعاء لتلقّى الإسعافات اللازمة".