كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يصل موسكو للقاء بوتين قبل الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل أيام فقط من الانتخابات البرلمانية في الداخل.

يأتي اجتماع موسكو، اليوم الخميس، قبل خمسة أيام فقط من تصويت الإسرائيليين في الانتخابات التي ينظر إليها، على نطاق واسع، على أنها استفتاء على نتنياهو، الذي شن حملة على براعة سياسته الخارجية وعلاقاته مع زعماء العالم.

وقال رئيس الوزراء، قبل مغادرته إسرائيل، إنه و"بوتين" سيبحثان الأحداث في سوريا، بما في ذلك التنسيق الخاص بين الجيشين.

يسعى نتنياهو لولاية خامسة في الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل.