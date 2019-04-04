مالك فولهام يعتذر للجماهير بعد هبوط الفريق

قدم الهندي شاهيد خان رئيس نادي فولهام اعتذاره للجماهير، الأربعاء ، وذلك عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب) ، إثر خسارته أمام واتفورد 1 / 4، ضمن مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويحتل فولهام المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة، لينضم إلى هيدرسفيلد تاون صاحب المركز الأخير في اللعب في الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وقال خان ،في بيان له على الموقع الرسمي لفولهام على شبكة الإنترنت:” نتيجة مباراة أمس الثلاثاء هي شيء لم نكن نعتقد أنه ممكن أن يحدث عند انطلاق الموسم في غشت الماضي، وحاولنا علاجه وتجنبه على مدار الموسم..”

وأضاف :بالنسبة لي، هذا أصعب يوم على الإطلاق في النادي، “أنا آسف لأننا خذلناكم”.

وعاد فولهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2014 ،بعد فوزه في ملحق دوري الدرجة الأولى العام الماضي.

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وأنفق النادي أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (131 مليون دولار) للتعاقد مع 12 لاعبًا جديدًا لكنه تعثر منذ البداية، وفاز في مباراة واحدة فقط من أول 12 في الدوري.

واحتل فولهام المركز (قبل الأخير) منذ فترة أعياد الميلاد (كريسماس)، حيث استقبلت شباكه 76 هدفًا أي أكثر بـ17 هدفا من أي فريق أخر في البطولة.

وقال خان: “كان هدفنا هذا الموسم هو البناء على ما حققناه في الماضي، والوفاء بتعهدنا بالاستثمار بكثافة في الفريق، بما يضمن أن فولهام سيتواجد دائمًا في الدوري الإنجليزي .”

واختتم خان حديثه قائلا :”هذا لم يحدث، ولهذا السبب ، فإننا نحمل أنفسنا المسؤولية، سوف نفكر ونخطط بدقة “.