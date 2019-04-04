طقس الخميس.. جو مستقر مع أمطار ضعيفة بالشمال

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب غير مستقرة ستعطي زخات مطرية فوق مرتفعات الأطلس، والسهول المجاورة، والجنوب الشرقي، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والشياظمة، وسوس والمنطقة الشرقية.

كما ستمر سحب ستعطي أمطارا ضعيفة بمنطقة طنجة والريف والسواحل الشمالية للأقاليم الجنوبية، مع تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الغربي إلى جنوبية بالأقاليم الجنوبية وبالوسط والشمال، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و7 درجات بالمرتفعات، وما بين 7 و14 درجة بالشمال والوسط والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 13 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض الملموس، حيث ستتأرجح ما بين 5 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و16 درجة بالهضاب الشرقية والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.