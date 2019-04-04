قلنسوة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وسط مدينة قلنسوة اليوم، الخميس. وقدم طاقم مركز راما الطبي العلاجات الأولية للمصاب بالمكان، ثم جرى نقله إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا لاستكمال العلاج. وعلم أن مجهولين أطلقوا النار على الشاب عندما كان يتواجد بين الناس وسط شارع رئيس وسط المدينة. وتجمهر عدد من الناس بالمكان إلى أن حضرت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

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