هدم منزل في كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات كبيرة من الشرطة بناية في كفر قاسم بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الخميس.

وقال عدد من أهالي المدينة إن قوات كبيرة من الشرطة أغلقت المنطقة قبيل هدم البناية إلى حين الانتهاء من الهدم.

وأفيد أن البناية في كفر قاسم تعود لعائلة نافز كمال وتد، وهو بالأصل من قرية جت، كان قد أقام البناية على قسيمة أرض ضمن مشروع إسكان للأزواج الشابة.

وسادت أجواء من الغضب بين أهالي المنطقة في أعقاب استمرار عمليات هدم المنازل المتكررة التي تنفذها السلطات في المجتمع العربي، وعدم توفير حلول جذرية لأزمة السكن المتفاقمة.

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وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة عدم الترخيص، وهي ذاتها التي تضع العراقيل أمام ذلك، في حين تلاحق المزارعين وأراضيهم، وتواصل سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي والتشريد بكثافة في الآونة الأخيرة.

يشار إلى أن السلطات هدمت منازل، وأرغمت كذلك بعض أصحاب المنازل على هدمها بأيديهم، تحت وطأة التهديد بفرض غرامات باهظة وتكاليف الهدم ما لم يهدموا منازلهم بأنفسهم، في اللد والرملة وقلنسوة والطيرة ووادي عارة والعراقيب وأبو قويدر وأم الحيران وطمرة ودير الأسد وسخنين والبعنة وطرعان ووادي النعم ورهط والكعبية وغيرها.