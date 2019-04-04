انت الان تتابع تفاصيل خبر تعيين مذيعة وضابطة سابقة متحدثةً للخارجية الأمريكية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 11:13 صباحاً - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشكل رسمي أن المذيعة التلفزيونية السابقة، مورغان أورتاغوس، ستكون المتحدثة الجديدة باسم وزارته.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها الوزير الأمريكي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحاً فيها: "أورتاغوس أصبحت المتحدثة الرسمية باسم وزارتنا، وأعرب عن ترحيبي بها، ونتمنى لها التوفيق في عملها من أجل الدفاع عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتحقيق التواصل في هذا المجال".

وعقب ما نشره الوزير، سارعت وزارة الخارجية الأمريكية على حسابها الرسمي في ذات الموقع، إلى تحديث معلومات متحدثها من خلال إضافة صورة لأوتاغوس، ومعلومات عنها، في خطوة تؤكد ما أعلنه بومبيو.

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وأورتاغوس، التي تقدمت بالشكر للوزير الأمريكي في أول تغريدة لها، تعتبر واحدة من الأسماء التي انتقلت للخارجية الأمريكية قادمة من قناة "فوكس نيوز" المحافظة والمعروفة بقربها من الرئيس دونالد ترامب، إذ سبقتها في القدوم من القناة المذكورة المتحدثة السابقة هيذر ناورت.

يشار إلى أن أورتاغوس (37 عاماً) كانت قد انفصلت، الأسبوع الماضي، عن قناة "فوكس نيوز" التي كانت تعمل بها محللةً للأمن القومي، وسبق أن كانت ضابطة في سلاح البحرية الأمريكية.

وكانت المتحدثة السابقة للخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، قد تركت منصبها بعد ترشيحها من قبل ترامب لمنصب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، غير أنها رفضت المنصب لأسباب عائلية خاصة.