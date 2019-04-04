انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تستعيد رفات جندي قتله السوريون عام 1982 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 11:13 صباحاً - أعلنت الحكومة الإسرائيلية استعادة رفات جندي من أصل أمريكي مفقود منذ معركة بالدبابات ضد الجيش السوري عام 1982.

وكان زخاري باومل، الذي هاجر إلى "إسرائيل" مع والديه من نيويورك عام 1970، يبلغ من العمر 21 عاماً عندما حارب ضمن الغزو الإسرائيلي للبنان، وأُعلن فقده إلى جانب جنديين آخرين في معركة السلطان يعقوب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان بثه التلفزيون أمس الأربعاء: "آخر ما كتبه لوالديه على بطاقة بريدية قبل (معركة) السلطان يعقوب كان: لا تقلقا كل شيء سيكون على ما يرام لكن لن أعود للوطن بعض الوقت"، مقدماً شكره لجهاز الموساد على دوره في استعادة رفاته.

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وأكد اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، للصحفيين "وصول رفات باومل إلى إسرائيل منذ بضعة أيام"، مضيفاً أنه "تم التعرف عليه بواسطة اختبار الحمض النووي، وجرى نقله على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية".

ورفض كونريكوس الإفصاح عن كيفية وموقع العثور على رفات باومل، الذي كان من أفراد طاقم إحدى الدبابات ويحمل رتبة سارجنت، ضمن ما وصفها بعملية استخباراتية. كما لم يتطرق نتنياهو لتفاصيل عن ذلك في خطابه.

لكن صحيفة "هآرتس" العبرية ذكرت في تقرير لها أن الموساد نفذ عملية أمنية دقيقة في دمشق لاستعادة رفات باومل، في حين كشف موقع "ديبكا" العبري أن "روسيا ساهمت في استعادة رفات المجند الإسرائيلي، من خلال البحث لمدة تزيد على ثلاث سنوات كاملة داخل الأراضي السورية".

وتعتبر معركة السلطان يعقوب من أشهر المعارك التي دارت بين الجيش الإسرائيلي والجيش السوري، بعد أسبوع من بدء الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وقتل فيها 20 جندياً سورياً و30 جندياً إسرائيلياً.

وكانت الفرقة 90 بقيادة اللواء الإسرائيلي جيورا ليف، اجتازت قرية مرجعيون وتمركزت في مواقع حول قريتي كوكبا وحاصبي في 10 يوليو 1982، حيث وقعت معركة بين الجيشين السوري والإسرائيلي استخدمت فيها طائرات الغازيل والكوبرا التي تستخدم ضد أهداف أرضية، وأطلقت خلالها صواريخ الهوت.