انت الان تتابع تفاصيل خبر CNN: كم مرة يكذب ترامب في اليوم؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 11:13 صباحاً - قدَّم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 9 آلاف و451 تصريحاً كاذباً أو مضللاً في نحو 800 يوم بمنصبه الرئاسي.

وذكرت قناة "سي إن إن"، أن "لدى ترامب عادة في تقديم تصاريح مضللة بانتظام".

وأضافت: إن "تلك التصاريح بلغت ذروتها، خلال آخر 200 يوم، ووصلت إلى 22 تصريحاً كاذباً في اليوم، مقارنة بـ5.9 تصريحات كاذبة في اليوم، في السنة الأولى من توليه منصبه الرئاسي".

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كما ذكرت أن عدد تصريحاته الكاذبة تضاعف 4 مرات مقارنة بالعام الأول من رئاسته، بحسب المصدر نفسه.

ويرى محللون أن هناك عدة مخاوف من ترشُّحه للانتخابات في عام 2020، ومن أهمها أنه قام بالكذب أو التضليل أكثر من أي رئيس في تاريخ أمريكا، وكلما زادت مدة رئاسته زاد ابتعاده عن قول الحقيقة، وأنه سيكون أقل صدقاً خلال حملة إعادة انتخابه لعام 2020.

في سياق متصل، كشف تحليل صحفي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الرئيس ترامب أدلى بآلاف التصريحات الكاذبة في عام 2018، بمعدل يصل إلى 15 كذبة في اليوم.

كما سلط التحليل الضوء على أبرز أكاذيبه، التي منها إخراج القوات من سوريا، وإلغاؤه عقوبات مفروضة على كوريا الشمالية لم يعلن عنها، ومبالغته في عرض ما يعتبره إنجازات غير مسبوقة، وتحقيقه أفضل اقتصاد في التاريخ، ومزاعم عن بدء بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.