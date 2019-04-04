لندن تدعو إيران لوقف أنشطتها المتطرفة في اليمن

دعت الحكومة البريطانية، مساء الأربعاء، إلى وقف الأنشطة الإيرانية أنشطتها المؤجِّجة للصراع في اليمن. جاء ذلك في الحوار الذي أجرته صحيفة “بوابة أخبار اليوم المصرية”، مع المتحدثة باسم الحكومة البريطانية “أليسون كنج”.

وقالت “كنج” إن لدى بلادها مخاوف قديمة، بشأن تدخل إيران في اليمن، وقد آثاره مخاوفها مع الحكومة الإيرانية.وأوضحت “كنج” أن توفير الأسلحة للحوثيين يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ونشعر بقلق عميق من التقارير التي تفيد بأن إيران قد زودت الحوثيين بصواريخ باليستية، مما يهدد الأمن الإقليمي ويطيل الصراع.

وأضافت: أن تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن الأخير آثار مخاوفنا من جديد ، حيث وجد أن إيران في حالة عدم امتثال لقرار مجلس الأمن 2216 (2015).

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وجددت دعم بلادها جهود المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن جريفيث.وأفادت أنه من المهم للغاية أن تعجل الأطراف في اليمن ببذل الجهود لتنفيذ الخطوات الهامة التي اتفقوا عليها في ستوكهولم.

وأشارت “كنج” أن بلادها تتطلع لأن تعمل الأطراف اليمنية على تسهيل عمل الأمم المتحدة في الحديدة ودعم جهودهم.وبينت أن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت زار السعودية والإمارات واليمن مؤخرا ،من أجل حث جميع الأطراف اليمنية والمعنية على الالتزام بما توصلوا إليه في مشاورات ستوكهولم، والتحذير من كارثة تدهور الأوضاع مجددا في الحديدة في حال عدم الالتزام.

وأكدت أن بلادها لا تلقي باللوم على أي طرف، لا خيارات عملية تفيد الشعب اليمني إلا الحوار السياسي فهو السبيل الوحيد لإنقاذ بلدهم، ونحن نحاول قدر الإمكان تشجيع ودعم الحوار السياسي.

وشددت على ضرورة مغادرة الحوثيين ميناء الحديدة، لتجنيبها عودة العمليات القتالية التي ستشكل خطورة شديدة على الشعب اليمني.