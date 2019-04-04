شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل الإثيوبية: تعويضات ضحايا الطائرة المنكوبة ستتم وفقا للقانون الدولي والان مع التفاصيل

قالت داغماويت موغيس، وزيرة النقل الإثيوبية، اليوم الخميس، "نتوقع انتهاء التحقيقات بشأن الطائرة المنكوبة خلال عام".

جاء ذلك خلال انطلاق مؤتمر صحفي في أثيوبيا للإعلان عن "تقرير أولي" حول سبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية بوينج طراز 737 ماكس 8، في مارس الماضي.

وذكرت، وزيرة النقل الإثيوبية، أن" الطائرة أقلعت بصورة صحيحة والطيارون اتخذوا كل الإجراءات للسيطرة علىها بلا جدوى".

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ومضت:"نعرب عن تقديرنا للمجتمع الدولي وكل من وقف معنا في محنة الطائرة المنكوبة".

وأكدت أن "أمريكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي شاركوا في التحقيقات إلى جانب أثيوبيا".

وبينت أن "تعويضات ضحايا الطائرة المنكوبة ستتم وفقا للقانون الدولي".

كما أكدت وزيرة النقل الإثيوبية، أن النائب العام سيشرف على أي خطوات قانونية قد تتخذها الحكومة فيما يتعلق بتحطم الطائرة.

من جانبه قال رئيس هيئة التحقيق في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية: إن بيانات الصندوق الأسود لا تبين وجود مشكلة في طائرات بوينج 737 ماكس 8، وسنحلل إمكانية وجود مشاكل أخرى بالطائرة خلال 6 أشهر.