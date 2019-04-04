شكرا لقرائتكم خبر عن شاب وفتاة بالكويت يمارسان فعلا فاضحا في الهواء الطلق والحكومة تحدد موقفها والان مع التفاصيل

أقدم شاب وفتاة في الكويت على ممارسة فعل فاضح أعلى سطح بناية تقع في نطاق محافظة ”الأحمدي“، وظهرا في مقطع مصور تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل. وحددت الجهات الأمنية في الكويت هوية كل من الشاب والفتاة اللذين مارسا الفعل الفاضح، حيث قام شابان بتصوير الواقعة بالفيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. ثفق "إرم نيوز". وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، تبحث الأجهزة الأمنية عن الشاب والفتاة المتورطين في الفعل الفاضح. وقال مصدر أمني إن قطاع المباحث استطاع تحديد موقع الجريمة المشهودة، والتواصل جارٍ مع إدارة المنشأة التي شهدت الواقعة لتحديد هوية قاطنيها ومعرفة المتهمين.

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