الحوثيون يستغلون المناسبات ويصنعون الوعود الكاذبة بالمرتبات

تعودت ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على ممارسة الكذب على المواطنين، واستغلال الظروف المعيشية التي يعيشونها في مناطق سيطرتهم، بالعزف على وتر المرتبات والمساعدات الإنسانية، إذ تكررت الوعود الحوثية منذ 4 سنوات بصرف المرتبات استباقا للمناسبات الدينية أو الوطنية لكسب بعض التعاطف تجاهها.

وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة أكاذيبها على المواطنين اليمنيين، واستغلال ظروفهم المعيشية الصعبة في مناطق سيطرتها، عازفة بشكل متكرر على وتر الوعد بصرف المرتبات والمساعدات الإنسانية، قبيل كل المناسبات الدينية أو الوطنية، ساعية بذلك إلى كسب التعاطف، دون أن تلتزم بالوفاء بوعودها.

وكشف مصدر مقرب من الميليشيات في صنعاء في تصريح نشرته صحيفة «الوطن»، الصادرة اليوم الخميس - "أن وزير المالية في حكومة الانقلاب، رشيد أبو لحوم، وعد بصرف نصف راتب للموظفين قبل رمضان المقبل، على أن يتم صرف النصف الآخر من الراتب قبل عيد الفطر.