شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف أكبر كمية من المخدرات في تاريخ الكويت والان مع التفاصيل
أتلفت وزارة العدل الكويتية مؤخرًا أكبر كمية من المواد المخدرة في تاريخ الكويت، والتي تقدر تقريبًا بنحو 19 طنًا بقيمة (380 مليون دينار).
ونشرت الوزارة الكويتية على حسابها الرسمي بموقع ”تويتر“ مقطع فيديو يتضمن صورًا من المواد المخدرة وعملية إتلافها من قبل المعنيين.
وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية أنه خلال العام 2018 ارتفعت نسبة الوفيات في الكويت بسبب المخدرات إلى أكثر من 90%.\
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