شكرا لقرائتكم خبر عن باضاوي يلتقي المدير العام لإدارة الاستثمار بجامعة حضرموت والان مع التفاصيل

التقى فهمي عوض باضاوي وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الشباب بإبراهيم سعيد باوزير المدير العام لإدارة الاستثمار بجامعة حضرموت على هامش زيارته للمعرض العلمي لأسبوع الطالب الجامعي الثامن لعام 2019م . وتعرف الوكيل باضاوي على سير الخدمات التي تنفذها أدارة الاستثمار وتنظيم قاعات الجامعة. واكد على ضرورة ربط أدارات الاستثمار بالمرافق الحكومية بالهيئة العامة للاستثمار بالمحافظة وقال سيتم ترتيب لقاء مع المدير العام للاستثمار بالمحافظة مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة الاستثمار بجامعة حضرموت تحت أشراف رئاسة الجامعة في تنظيم المناسبات بالقاعات التابعة للجامعة . ولفت إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة على استعداد لتقديم المساهمة فيما يخص الاستثمار في الجوانب الفنية والاستشارية .

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