شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أمريكي يصف قطر بـ«الدولة سيئة السمعة» والان مع التفاصيل

في تقرير موسع نشره «ديلي واير» عن مشروع قطري سري تم إطلاقه في ولاية كارولينا الجنوبية.

ووصف الموقع الأمريكي معني بالشؤون السياسية، قطر ب«الدولة سيئة السمعة»، بسبب علاقتها مع تنظيم «القاعدة»، وعدد من المنظمات والشخصيات الإرهابية.

ووفق متابعة لفت الموقع إلى أن الدولة الخليجية الصغيرة تعتبر من كبار الممولين المعاصرين للمدارس المتطرفة التي تنشر أكاذيب جماعة الإخوان، إلى جانب تركيا.

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وأوضح الموقع أنه تم إطلاق شركة برزان القابضة التي تديرها قطر في 12 مارس/ آذار 2018 لتكون بمثابة «بوابة تجارية تخص الصناعات الدفاعية القطرية». وبعد ذلك بأسبوع واحد، تم تأسيس شركة فرعية للملاحة الجوية تحت اسم «برزان إيروناوتيكال»، في ساوث كارولينا، لافتاً إلى أن المسؤولين القطريين أكدوا أن مشروع «برزان» القابضة الذي يبلغ من العمر عاماً واحداً هو مشروع ذو أولوية قصوى لتعزيز الأهداف الدفاعية لقطر.

وأظهرت معلومات حول طبيعة مهمة «برزان إيروناوتيكال» في ملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب «FARA» العام الماضي من خلال وزارة العدل على أنها مشروع مخصص «لتطوير وإنتاج طائرات مراقبة» لقطر. وذكر الموقع أن أكبر دولة مصدرة للتطرف في العالم - في إشارة إلى قطر - تستثمر بكثافة الآن في «تطوير وإنتاج طائرات المراقبة» في ولاية كارولينا الجنوبية.

ولفت التقرير إلى تحذير نشرته مجلة «كونسيرفاتيف ريفيو» الأمريكية في السادس من مارس/ آذار الماضي من أن امتلاك قطر برامج تطوير معدات تجسس ورصد عسكري ينطوي على مخاطر عدة، باعتبار قطر معروفة لدى الأجهزة الأمريكية بدعمها للمنظمات الإرهابية ورعايتها للتطرف في المنطقة.