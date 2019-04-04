شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حجم تمويل الدوحة للإخوان في أوروبا والان مع التفاصيل

نقلت صحف إيطالية عن صحفيين فرنسيين، إن النظام القطري مول 113 مشروعاً لمساجد ومراكز إسلامية جديدة في جميع أنحاء أوروبا عام 2014 فقط، بمبلغ إجمالي قدره 71 مليون يورو، من خلال مؤسسة قطر الخيرية، التي تعد مؤسسة مستقلة رسمياً، لكن يتم تمويلها فعلياً إلى حد كبير من قبل أمير قطر، تميم بن حمد.

ووفقاً لموقع «قطريليكس» كتب الصحفيان الفرنسيان كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، في الكتاب الاستقصاء «أوراق قطر»، الذي صدر أمس الأربعاء في فرنسا، أن «إيطاليا هي الدولة التي تلقت شريحة أكبر من هذه التخصيصات، تجاوزت ال22 مليون يورو، مقسمة إلى 45 مشروعاً، منتشرة بشكل خاص في الشمال «سارونو، بياتشينتسا، بريشيا وأليسّاندريا»، وكذلك في الوسط والجنوب، وفي صقلية على وجه التحديد، من خلال 11 مشروعاً، بل وحتى في مراكز صغيرة مثل كوميزو وفيتّوريا.

وأضاف الصحفيان في كتابهما الذي وضعاه بناءً على تحليل الوثائق الداخلية للمؤسسة، والمتعلقة بتمويل 6 دول أوروبية مختلفة، أن «المستفيدين من هذا التمويل في إيطاليا هم إلى حد كبير منظمات مرتبطة باتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا، والذي اعترف بحقيقة علاقاته المالية القوية مع قطر منذ سنوات، على لسان رئيسه السابق عز الدين الزّير».

واستعرض الكتاب خريطة الدعوى الإسلامية في أوروبا، التي وضعتها مؤسسة قطر الخيرية، وهي أقوى منظمة غير حكومية في الدوحة واختتم الكاتبان بالتساؤل «بأموال المؤمنين وحدها كتمويل، كيف كانت المساجد في فرنسا ستتمكن من المضي قدما دون المال المرسل إليها من الخارج؟»