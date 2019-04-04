شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: التحدي كبير في الجزائر والعملية الانتقالية لن تكون سهلة والان مع التفاصيل
ذكرت صحيفة خليجية، أن الجزائر دخلت أمس مرحلة انتقالية على وقع مشهد ضبابي لما يحمله المستقبل من تطورات في ظل حراك شارع لم يهدأ بعد منذ فبراير الماضي، ولم تعرف اتجاهاته حتى مع تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأضافت صحيفة "الاتحاد " الصادرة اليوم الخميس، أن "المرحلة الانتقالية وفق الدستور تقضي بتسلم رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح المنصب الرئاسي لمدة 90 يوماً يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن المشكلة تكمن في أن بن صالح مرفوض بنسبة كبيرة من الشارع، باعتباره من هرم السلطة المطلوب تغييره، بينما يتخذ الجيش بوضوح صف الشعب في مطالبته بإقصاء الفاسدين، ومن وصفهم بـ«العصابة».
وبينت أن "الشارع الذي يعتبر نفسه منتصراً مما حدث إلى الآن، يُتوقع أن يضغط على حكومة تصريف الأعمال بمطالب أخرى للتخلص من بقايا حاكمة متصلبة، واعتماد إصلاحات شاملة، أولها مكافحة الفساد.
ومضت":فيما لم يظهر في الأفق بعد أي مرشح لخلافة بوتفليقة، مع تأكيد المحتجين أنهم لن يقبلوا برئيس جديد من «النظام».
واختتمت:"التحدي كبير، والعملية الانتقالية السياسية لن تكون سهلة، والتكهنات ماضية بأن الاحتجاجات السلمية ستستمر رغم عودة الهدوء نسبياً إلى شوارع العاصمة بانتظار التوافق على مرشح قادر على دفع البلاد إلى مرحلة جديدة على قاعدة الوحدة الوطنيّة والهوية، وعدم السماح لأي طابور خامس من الخارج بتخريب البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: التحدي كبير في الجزائر والعملية الانتقالية لن تكون سهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.