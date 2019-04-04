شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: بينت أحداث الجزائر أن التجاوب مع المطالب الشعبية كان فعالاً والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إنه "طوال ستة أسابيع، كانت أخبار الجزائر تثير الفضول والمتابعة والقلق في آن واحد، ولاشك أن الإرادة التي تم التعبير عنها من أهل القضية تبقى شأناً داخلياً خاصاً بالشعب الجزائري الشقيق".

وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الأربعاء " وكانت المطالب خاصة بوضع معين ولأهداف محددة في الجزائر، لكن بالمقابل فإن كل حريص ومحب للجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد، كان يشعر بنوع من القلق والخوف خلال متابعة الأحداث، إذ لا تزال نكبات ما سمي زوراً بـ”الربيع العربي” ماثلة حتى اليوم، ومن هنا فالخوف على انتقال عدوى الوباء المدمر المغلف بالشعارات إلى الجزائر كان ماثلاً، خاصة أن الجيش بكل ما تمثله المؤسسة العسكرية من مكانة في الجزائر، قد حذر مراراً من أن هناك من يريد العودة بالبلد إلى “العشرية السوداء” التي دفع فيها عشرات الآلاف من أبناء الجزائر ثمناً غالياً وكارثياً، واليوم بعد أن كانت الجزائر في منأى عن الأحداث المدمرة التي أصابت عدداً من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، بدأت الاحتجاجات المعارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وشهدت تصعيداً لسقف المطالب من خلال الدعوة إلى رحيل النظام بالكامل، مع كل ما تخوف البعض من حصوله".

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ومضت الصحيفة:"خلال هذه الفترة، شهدت الجزائر مواقف عدة أهمها سحب بوتفليقة لترشحه، وإن لم يخفف ذلك من احتقان الشارع، قبل أن يتم الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة بعد مطالبة الجيش بتفعيل المواد الدستورية، وانتهاء بطلب استقالة بوتفليقة التي تمت خلال يوم واحد".

وأكدت:"انتهاء مسببات الأزمة، والتوجه نحو الطريق الصحيح، سيتم عبر آلية يحددها الدستور الجزائري، واليوم يمكن الوصول إلى عهد جديد وحقبة ثانية تحقق مطالب وأهداف جميع الأطراف بإجراء انتخابات خلال فترة أقصاها 90 يوماً، وبالتالي لا معنى لمن يدعون لمواصلة الاعتصامات والتظاهرات، كونهم بذلك قد يفتحون الباب لمن يمكن أن يحاولوا جر البلاد إلى المجهول خشية أن ينجحوا في مآربهم، والواجب أن يتجه الجميع للعمل بيد واحدة في سبيل إنجاز الخطوات الدستورية التي توصل الجزائر إلى بر الأمان الذي يتسع للجميع دون أي أزمات جديدة أو حوادث لا يريدها أحد، فالبلد اليوم أنهى قرابة شهر ونصف تاريخية ومقلقة، وكانت يمكن أن تودي به إلى المجهول، لكن الخطوات التي تمت الثلاثاء الماضي الذي اعتُبر يوماً تاريخياً، قد فتح جميع نوافذ الأمل بمواصلة العمل لصالح الجزائر وتفويت الفرصة على المتربصين الذين لا يريدون خيراً بالبلد".

واختتمت الصحيفة:"لقد بينت الأحداث أن التجاوب مع المطالب الشعبية كان فعالاً خاصة من ناحية دعم الجيش لجميع الحقوق التي طالب بها المحتجون في الكثير من المدن، وكل ما حصل من تطورات تحقق أهداف الذين عبروا عن آمالهم التي تكاد تكون قد تحققت، وقطار الإجراءات الدستورية انطلق عملياً مع أول دعوة وجهها الجنرال أحمد قايد صالح رئيس الأركان بضرورة تفعيل الإجراءات الدستورية، وتم كل ذلك، وعليه يجب الحذر والحكمة والتصرف بمسؤولية وطنية بعيداً عن الاستعراضات التي لم يعد لها معنى بعد تحقيق المطالب وانتهاء حقبة من تاريخ الجزائر".