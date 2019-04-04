شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: أبرز لقاءات مجلس الأمن عنوانه "التدخلات الإيرانية باليمن" والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن "الإدارة الأميركية تتجه إلى فرض عقوبات إضافية على إيران في مايو المقبل، مؤكدة الهدف الذي لم يتغير منذ الانسحاب من الاتفاق النووي العام الماضي، وهو دفع هذا النظام إلى تغيير سلوكه العدائي تجاه جيرانه، والمنطقة عموماً، التي تعيش حال عدم استقرار بسبب تدخلاته التي لا تتوقف عبر أذرعه الإرهابية.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" تابعها لكن بدلاً من قيام النظام الإيراني بتصحيح سياساته، عبر إنهاء دعمه للميليشيات الإرهابية، والتركيز على الإصلاحات في الداخل الذي يعاني اجتماعياً، على وقع تدهور الاقتصاد، وانهيار العملة.. ينبري النظام إلى تحميل الآخرين مسؤولية فشله، من دون أي استعداد لمواجهة سياساته الخاطئة.

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وتابعت:"لا أحد يحبّذ العقوبات، لكنها محاولة لدرء خطر أكبر وواضح متمثل بصواريخ باليستية، وبرنامج نووي مشبوه، وسياسات قائمة على دعم مرتزقة إرهابيين في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين وصولاً إلى أفغانستان، ناهيك عن التهديدات والعمليات التي ضربت أكثر من مدينة أوروبية".

ومضت:"بالأمس كان العنوان البارز لأحد لقاءات مجلس الأمن التدخلات المستمرة من إيران في اليمن ودعمها لميليشيات الحوثي، من خلال تهريب الأسلحة النوعية والصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق السريعة المفخخة".

واختتم:"وبالأمس أيضاً كشف النقاب عن مصنع صواريخ سري جديد لـ«حزب الله» (ذراع إيران الإرهابية) في لبنان. وكل يوم تتكشف حكاية عن تدخل هنا واعتداء هناك. أما آن الوقت لإيران أن تحترم الغير حتى تلقى احترامهم؟".