شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام حجر يتفقد الاعمال بحاجز مشروع مياه الجول وضواحيها والان مع التفاصيل

تفقد المحامي انور الشادلي مديرعام حجر، غربي المكلا صباح الاربعاء، اعمال التصفية في حاجز مياه الشرب لمناطق مركز الجول وضواحيها في وادي سرار موقع مصدر المياة المغذي للمشروع التى ضعفت منسوب المياة بالشبكة خلال الفترة الماضية بسبب تراكم الاتربة والاحجار بمصدر تغذيتها وادت لانقطاعها ببعض المناطق

وتجري اعمال التصفية وصيانة خطوط الشبكة من الانابيب خلال الايام الماضية لها. من قبل المقاول المنفذ.

واطلع المدير العام على الصعوبات التى واجهت العمل اثناء تنفيذه ومطالبا من المقاول وادارة المشروع بذل الجهود من اجل استكمال جميع الاعمال واعادة المياة للمناطق التى تعاني صعوبة الحصول على شربة الماء النقية المستفيدة من هذا المشروع.

موكدا وقوف السلطة معهم وتذليل الصعوبات التى تعترض سير تنفيذ اعمالهم.

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علما ان تمويل هذة الاعمال بالتصفية للمشروع من قبل السلطة المحلية

كما اطلع المدير العام. خلال جولته على اعمال التصفية ايضا لبئر المشروع القديم اسفل وادي سرار والذي يجري العمل فيها من فاعل خير لربطها بالمشروع الحالي بعد ضخ المياة للخزان القديم بمنظومة الواح الطاقة الشمسية.

وشكر المدير المتصدق بهذا العمل لاضافة تغذية المشروع بالمياة. بالمرحلة القادمة سائلا الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

رافق المدير العام، بجولته التفقدية. مدير امن المديرية، واعضاء الهيئة الادارية.