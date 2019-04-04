شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تعلن وفاة 62 شخصًا في الفيضانات الأخيرة والان مع التفاصيل

أعلن رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني أحمد شجاعي، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات الأخيرة التي ضربت العديد من المدن الإيرانية في الأسبوعين الأخيرين إلى 62 شخصًا وإصابة 478 بجروح.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن شجاعي قوله إنه ”تم نقل عدد من الوفيات الجديدة من فيضانات الشمال والغرب إلى الطب الشرعي، أمس الأربعاء، الأمر الذي رفع عدد الضحايا من 57 شخصًا إلى 62“.

كما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، نقلًا عن مكتب المدعي العام في مقاطعة لوريستان غرب البلاد، أنه تمت إحالة ما يصل إلى 14 جثة إلى الطب الشرعي في المقاطعة نتيجة لاختناقهم بالفيضانات أو ما يتصل بها.

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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إيران إلى 57 قتيلًا.

فيما أشارت مواقع إخبارية إيرانية، أمس الأربعاء، إلى أن عدد ضحايا الفيضانات في إيران خلال الأسبوعين الأخيرين بلغ ٧٣ قتيلًا و ٤٧٨ جريحًا.