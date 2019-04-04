شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يبدأ مشروع إعادة تأهيل مركز جراحة العظام بعدن والان مع التفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، بأن دولة الإمارات - ممثلة في هيئة الهلال الأحمر- بدأت مشروع إعادة تأهيل " مركز أمراض و جراحة العظام و المفاصل" بمستشفى الجمهورية التعليمي في مدينة عدن.

ووفق لوكالة "وام"، قال الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمني - خلال تدشين أعمال المشروع في المركز يرافقه محمد الشحي ممثل هيئة الهلال الأحمر - إن هذا المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى خاصة جرحى الحرب.

وأكد باعوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودا كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية و دعم الآليات و تزويد المستشفيات بالأدوية و المستلزمات .. معربا عن شكره للإمارات لوقفتها المشهودة إلى جانب اليمن وشعبه في هذه المرحلة الصعبة .. وأضاف :" لن ننسى لها هذا الموقف الأخوي الأصيل" .

Advertisements

من جانبه أشاد الدكتور أحمد سالم الجرباء مدير مستشفى الجمهورية التعليمي ببدء العمل في مركز جراحة العظام بدعم من دولة الإمارات ..

موضحا أن العمل سيشمل تأهيل مركز جراحة العظام بشقيه "الرجال والنساء" وسيتم بناء غرف للعمليات وملحقاتها.

وقال : " نحن بأمس الحاجة لإنشاء عيادات ومراكز متخصصة للدفع بتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى".

و أثنى مدير مستشفى على فريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي يبذل جهودا كبيرة لدعم مستشفى الجمهورية منذ العام 2015 عبر تأهيل أقسامه وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية و كان آخرها ترميم العيادات الخارجية التي ظلت متوقفة لسنوات.