شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الإماراتي يبدأ مشروع إعادة تأهيل مركز جراحة العظام بعدن والان مع التفاصيل
ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، بأن دولة الإمارات - ممثلة في هيئة الهلال الأحمر- بدأت مشروع إعادة تأهيل " مركز أمراض و جراحة العظام و المفاصل" بمستشفى الجمهورية التعليمي في مدينة عدن.
ووفق لوكالة "وام"، قال الدكتور ناصر باعوم وزير الصحة اليمني - خلال تدشين أعمال المشروع في المركز يرافقه محمد الشحي ممثل هيئة الهلال الأحمر - إن هذا المرفق الطبي المتخصص بجراحة العظام في عدن سيخدم المرضى من سكان عدن والمحافظات اليمنية الأخرى خاصة جرحى الحرب.
وأكد باعوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهودا كبيرة لدعم القطاع الصحي اليمني على مستوى تأهيل البنية التحتية و دعم الآليات و تزويد المستشفيات بالأدوية و المستلزمات .. معربا عن شكره للإمارات لوقفتها المشهودة إلى جانب اليمن وشعبه في هذه المرحلة الصعبة .. وأضاف :" لن ننسى لها هذا الموقف الأخوي الأصيل" .
من جانبه أشاد الدكتور أحمد سالم الجرباء مدير مستشفى الجمهورية التعليمي ببدء العمل في مركز جراحة العظام بدعم من دولة الإمارات ..
موضحا أن العمل سيشمل تأهيل مركز جراحة العظام بشقيه "الرجال والنساء" وسيتم بناء غرف للعمليات وملحقاتها.
وقال : " نحن بأمس الحاجة لإنشاء عيادات ومراكز متخصصة للدفع بتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى".
و أثنى مدير مستشفى على فريق الهلال الأحمر الإماراتي الذي يبذل جهودا كبيرة لدعم مستشفى الجمهورية منذ العام 2015 عبر تأهيل أقسامه وتزويده بالأجهزة والمعدات الطبية و كان آخرها ترميم العيادات الخارجية التي ظلت متوقفة لسنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الإماراتي يبدأ مشروع إعادة تأهيل مركز جراحة العظام بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.