شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تحذر أردوغان من التدخل في سوريا والان مع التفاصيل

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، تركيا من القيام بعمل عسكري منفرد في سوريا، بينما طالب كذلك بإنهاء "سريع" لسجن مواطنين وموظفين أمريكيين في تركيا.

جاء ذلك في بيان صدر عن روبرت بالادينو، المتحدث باسم بومبيو عقب لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو قبيل اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن.

وذكر البيان: "أعرب الوزير بومبيو عن دعمه للمفاوضات الجارية بشأن شمال شرق سوريا، مع تحذيره من العواقب المدمرة المحتملة للعمل العسكري التركي المنفرد في المنطقة".

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ودعا بومبيو إلى "حل سريع للقضايا المتعلقة بالاعتقال الظالم" لمواطنين وموظفين أمريكيين محليين كانوا يعملون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية بتركيا.

وأبلغ بومبيو تشاووش أوغلو بأنه قلق بشأن حيازة تركيا المحتملة لمنظومة صواريخ "إس 400" الروسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، نقلت عن تشاووش أوغلو القول، إن صفقة منظومة "إس 400" الروسية، أُبرمت وانتهى الأمر، ولن تتراجع تركيا عنها.