شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غرفة تجارة الرياض توقع مع نظيرتها العراقية مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:47 صباحًا, 4 أبريل 2019 م المناطق _ واس وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع نظيرتها العراقية مذكرة تفاهم لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين لخدمة مصالحهما المشتركة.

وتنص المذكرة على عقد مؤتمر سنوي للشركات ورجال الأعمال بالتناوب في كلا البلدين, كما تؤكد أهمية تنسيق مواقف البلدين في المنتديات والمؤتمرات والمعارض الاقتصادية الإقليمية والدولية، والاهتمام بإجراء البحوث والدراسات الاقتصادية، لسد الثغرات في القوانين التجارية والاقتصادية والمعايير الدولية.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي – السعودي التي تعقد في بغداد اليوم.

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